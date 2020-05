Ferrari - In lieve calo ricavi e profitti nel primo trimestre (Di lunedì 4 maggio 2020) Nel primo trimestre la Ferrari è riuscita a limitare gli effetti della pandemia del coronavirus sulle proprie finanze con ricavi e profitti in lieve calo. Tuttavia la Casa di Maranello ha rivisto al ribasso le stime sull'intero anno per tener conto di un impatto che si farà sentire soprattutto nel secondo trimestre: è attesa, infatti, una forte riduzione dei ricavi e dei proventi della Formula 1, delle attivita legate al marchio e delle vendite di motori alla Maserati. In aggiornamento Leggi su quattroruote (Di lunedì 4 maggio 2020) Nellaè riuscita a limitare gli effetti della pandemia del coronavirus sulle proprie finanze conin. Tuttavia la Casa di Maranello ha rivisto al ribasso le stime sull'intero anno per tener conto di un impatto che si farà sentire soprattutto nel secondo: è attesa, infatti, una forte riduzione deie dei proventi della Formula 1, delle attivita legate al marchio e delle vendite di motori alla Maserati. In aggiornamento

_Titouf_71 : RT @quattroruote: Il primo trimestre del 2020 si è chiuso con ricavi e i profitti in lieve calo per la #Ferrari: la Casa ha rivisto al riba… - quattroruote : Il primo trimestre del 2020 si è chiuso con ricavi e i profitti in lieve calo per la #Ferrari: la Casa ha rivisto a… - 69Azzurra : Proprio la cosa più piccola, più sommessa, più lieve, il fruscìo di una lucertola, un soffio, un guizzo, uno sbatte… - Simone__Ferrari : RT @AainafetsS: Dalla cameretta di mia figlia, la quarantena è una cosa lieve. -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari lieve Ferrari: risultati finanziari primo trimestre 2020 Quattroruote Le tendinopatie: un dramma per sportivi e non solo

In questi giorni si è parlato spesso di tendinite e il motivo è semplice: Vanessa Ferrari, la nostra campionessa di ginnastica artistica ne soffre ormai da un anno buono ed è un calvario da cui sembra ...

Coronavirus, Università di Torino: calano di oltre un terzo i ricoveri per infarto Miocardico

Dall'inizio della quarantena, i ricercatori dell'Università di Torino e della Cardiologia della Città della Salute-Molinette hanno osservato una significativa riduzione dei ricoveri per Sindrome Coron ...

In questi giorni si è parlato spesso di tendinite e il motivo è semplice: Vanessa Ferrari, la nostra campionessa di ginnastica artistica ne soffre ormai da un anno buono ed è un calvario da cui sembra ...Dall'inizio della quarantena, i ricercatori dell'Università di Torino e della Cardiologia della Città della Salute-Molinette hanno osservato una significativa riduzione dei ricoveri per Sindrome Coron ...