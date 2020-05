Fase 2 | Sala | “I milanesi si stanno comportando bene”

TgLa7 : #coronavirusitalia, Fase 2: #Sala, situazione ampiamente sotto controllo. Sindaco: milanesi si sono comportati in… - LaStampa : Il sindaco Sala: «I controlli non bastano, i cittadini devono avere comportamenti corretti». Da oggi sui mezzi pubb… - MediasetTgcom24 : Fase 2, Sala: a Milano situazione ampiamente sotto controllo #coronavirus - Fprime86 : RT @SkyTG24: Coronavirus #Milano, Sala: “Situazione ampiamente sotto controllo” - stefanodonno75 : News 5 G da un'idea di Stefano Donno : Fase 2 coronavirus, Sala: 'Essere responsabili val... -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Sala

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 210.717 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 28.884 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...“La città simbolo di questo periodo diventi anche simbolo della ripresa” 04-05-2020 Ghali gira un video per Milano alle prese con la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus, al via oggi in Lombardia e in tu ...