Disinfettanti | ECHA autorizza produzione in deroga

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 4 maggio 2020), l’Agenzia europeadà il via libera allain: l’obiettivo è mantenere costanti le forniture Per aumentare lae la fornitura disul mercato europeo a seguito della forte richiesta per far fronte all’epidemia da COVID-19, l’(l’Agenzia europea delle sostanze chimiche, un’agenzia dell’Unione europea con sede a Helsinki) ha… L'articoloinCorriere Nazionale.