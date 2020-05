Coronavirus: Mollicone, ‘chiarire dubbi su origine in laboratorio’ (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “I dubbi sollevati dal segretario di Stato americano Pompeo e dalla Francia sull’origine del virus in laboratorio e la sua eventuale fuga tramite contagio accidentale o mancata aderenza alle più basilari norme di sicurezza sono inquietanti e necessitano di essere chiariti al più presto”. Lo chiede Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia e componente dell’Unione interparlamentare Italia-Stati Uniti.“Anche la Germania e l’Australia -aggiunge- stanno chiedendo trasparenza al regime comunista cinese. La Cina garantisca trasparenza sulla propria politica scientifica e chiarisca cosa è avvenuto nei laboratori di Wuhan, se ci sono state falle di sicurezza, come già ampiamente documento da Le Monde, se gli esperimenti condotti possono aiutare lo sviluppo di un vaccino e se il ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Isollevati dal segretario di Stato americano Pompeo e dalla Francia sull’del virus in laboratorio e la sua eventuale fuga tramite contagio accidentale o mancata aderenza alle più basilari norme di sicurezza sono inquietanti e necessitano di essere chiariti al più presto”. Lo chiede Federico, deputato di Fratelli d’Italia e componente dell’Unione interparlamentare Italia-Stati Uniti.“Anche la Germania e l’Australia -aggiunge- stanno chiedendo trasparenza al regime comunista cinese. La Cina garantisca trasparenza sulla propria politica scientifica e chiarisca cosa è avvenuto nei laboratori di Wuhan, se ci sono state falle di sicurezza, come già ampiamente documento da Le Monde, se gli esperimenti condotti possono aiutare lo sviluppo di un vaccino e se il ...

Il Covid-19 ferma lo spettacolo viaggiante

Nel vasto comparto della cultura in Italia ci sono gli artisti di strada, il teatro, il circo, lo spettacolo viaggiante. Impossibile elencare tutti gli aspetti artistici che colorano e distinguono il ...

