Coronavirus | i positivi scendono sotto quota 100 mila Ancora giù i ricoveri

(Di lunedì 4 maggio 2020) A oggi il totale delle persone che hanno contratto ilche causa il Covid-19 e’ 211.938, con un incremento rispetto a ieri di 1.221 nuovi casi. Il numero totale di attualmentee’ di 99.980, con una decrescita di 199 assistiti rispetto a ieri. Lo rende noto la Protezione Civile. Tra gli attualmente1.479 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti rispetto a ieri; 16.823 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 419 pazienti rispetto a ieri; 81.678 persone, pari al 82% degli attualmente, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 195 e portano il totale a 29.079. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 82.879, con un incremento di 1.225 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmentesono 37.307 in Lombardia, ...

Nessuna diffusione dei dati delle persone contagiate o di quelle messe in quarantena: il vincolo vale anche per le strutture sanitarie e per i Comuni. Questi ultimi, tra l’altro, devono prestare parti ...Si mantiene stabile la curva dei contagi in provincia di Latina, dove nella giornata di oggi non si registrano, in base al bollettino Asl, nuovi casi di positività. Il totale dei pazienti trattati dal ...