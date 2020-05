Coronavirus, i dati: andamento stabile rispetto ai giorni scorsi, ma malati scendono sotto quota 100mila (Di lunedì 4 maggio 2020) Sotto quota 100mila malati. E’ stabile la situazione del contagio da Coronavirus in Italia, con il continuo aumento di guariti che ha fatto scendere la quota di chi è affetto da Covid-19 sotto le 100mila unità. Oltre a questo, va tenuto in considerazione che quello di oggi è il tasso di crescita più basso dall’inizio della crisi, ovvero lo 0,57%, con nessuna regione che supera l’1%. I contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al Coronavirus, le vittime e i guariti, sono 211.938 con un incremento di 1.221 rispetto a ieri, quando l’aumento sul giorno precedente era stato di 1.389 casi. Sono 82.879 i guariti, più 1.225 rispetto a ieri. Sono salite a 29.079 invece, le vittime, con un incremento di 195 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 174 morti, il più basso dal 14 marzo scorso. Come detto, invece, ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Foroni - 'dati positivi anche su Milano fanno ben sperare'

BOLLETTINO CORONAVIRUS PROTEZIONE CIVILE/ Dati 4 maggio : +195 morti - -199 contagi

Coronavirus - i dati : situazione stabile rispetto ai giorni scorsi - ma malati scendono sotto quota 100mila (Di lunedì 4 maggio 2020) Sotto quota 100mila. E’la situazione del contagio dain Italia, con il continuo aumento di guariti che ha fatto scendere la quota di chi è affetto da Covid-19 sotto le 100mila unità. Oltre a questo, va tenuto in considerazione che quello di oggi è il tasso di crescita più basso dall’inizio della crisi, ovvero lo 0,57%, con nessuna regione che supera l’1%. I contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al, le vittime e i guariti, sono 211.938 con un incremento di 1.221a ieri, quando l’aumento sul giorno precedente era stato di 1.389 casi. Sono 82.879 i guariti, più 1.225a ieri. Sono salite a 29.079 invece, le vittime, con un incremento di 195 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 174 morti, il più basso dal 14 marzo scorso. Come detto, invece, ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, 174 morti in un giorno, dato più basso da oltre 1 mese. Oltre 81 mila guariti, 1.740 più di ieri. In… - lorepregliasco : Secondo i dati @istat_it, tra inizio epidemia (20 febbraio) e il 31 marzo in Italia ci sono state 25mila morti in e… - you_trend : ?? #Coronavirus, il grafico dell'aumento percentuale giornaliero dei nuovi casi e dei decessi, che oggi segna un nuo… - ricci_davide77 : RT @DPCgov: #Coronavirus: scende all’1% il dato dei pazienti in terapia intensiva ?? ??Totale positivi: 99.980 ??Dimessi e guariti: 82.879… - fontanabuona : Coronavirus, i dati: oggi 30 positivi in meno -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus, ultimi dati: gli attualmente positivi calano di altre 199 unità Il Sole 24 ORE Coronavirus: Foroni, 'dati positivi anche su Milano fanno ben sperare'

Così l'assessore lombardo alla Protezione civile, Pietro Foroni, commenta in una diretta Facebook i dati sanitari sul coronavirus. "Questo non significa che il virus sia debellato, ma significa che le ...

Coronavirus: Regione Lombardia, trasmessi a Inps oltre 48mila decreti cig (2)

Insomma, non siamo solo di fronte a uno sconcertante disallineamento tra banche dati. Siamo di fronte a una vera e propria alterazione di dati". Regione Lombardia "ha costituito anche un Fondo ...

Così l'assessore lombardo alla Protezione civile, Pietro Foroni, commenta in una diretta Facebook i dati sanitari sul coronavirus. "Questo non significa che il virus sia debellato, ma significa che le ...Insomma, non siamo solo di fronte a uno sconcertante disallineamento tra banche dati. Siamo di fronte a una vera e propria alterazione di dati". Regione Lombardia "ha costituito anche un Fondo ...