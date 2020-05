Coronavirus: 32 nuovi casi in Abruzzo, 31 sono a Pescara (Di lunedì 4 maggio 2020) Pescara - sono 32 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Abruzzo nelle ultime ore. Di questi, 31 fanno riferimento alla Asl di Pescara: una parte del totale, secondo quanto appreso, riguarda una rsa, mentre una quindicina sono casi territoriali. Il totale dei casi abruzzesi sale a quota 2.996: 1.347 riguardano il capoluogo adriatico (+31), 765 la Asl di Chieti (+1), 641 Teramo (invariato) e 243 la Asl dell'Aquila (invariato). Tre i decessi più recenti, che portano il bilancio delle vittime a 330. I guariti sono 798. I nuovi casi, accertati con i test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti, sono emersi dall'analisi di 1.003 tamponi: è risultato positivo il 3,2% del totale. Ieri i positivi erano stati 16 su un totale di 932 tamponi analizzati (1,7%). leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv Bonus sanificazione coronavirus : nuovi incentivi al via. A chi spettano

Coronavirus in Campania - 20 nuovi positivi su 2.525 tamponi eseguiti

