Borse asiatiche in profondo rosso orfane di Tokyo chiusa per festività (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Le Borse asiatiche chiudono una seduta difficile, di rimando alle tensioni nelle relazioni fra USA e Cina, a causa dell’epidemia di coronavirus. Il segretario di Stato USA Mike Pompeo ha accusato Pechino di aver creato il virus in laboratorio e qualche giorno fa il Presidente Trump aveva riproposto lo spettro dei dazi alle importazioni. La discesa del petrolio ha contribuito ad innescare vendite sul comparto energetico, minando gli scambi delle Borse aperte oggi. La Borsa di Tokyo infatti è rimasta chiusa per la festività del Greenery Day e quelle cinesi per il Labor Day. Seoul ha chiuso gli scambi in ribasso del 2,52% e Taiwan del 2,47%. Fra le Borse che chiuderanno più tardi la seduta Hong Kong viaggia in calo di oltre il 4%, seguita da Singapore -2,03%, Jakarta -2,35% e Kuala Lumpur -2,13%. La Borsa di Mumbay crolla del 5,23%, mentre ... Leggi su quifinanza Borse asiatiche chiudono in rally

Borse asiatiche in ordine sparso

Borse asiatiche in rally. Tokyo corre grazie alla BoJ (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Lechiudono una seduta difficile, di rimando alle tensioni nelle relazioni fra USA e Cina, a causa dell’epidemia di coronavirus. Il segretario di Stato USA Mike Pompeo ha accusato Pechino di aver creato il virus in laboratorio e qualche giorno fa il Presidente Trump aveva riproposto lo spettro dei dazi alle importazioni. La discesa del petrolio ha contribuito ad innescare vendite sul comparto energetico, minando gli scambi delleaperte oggi. La Borsa diinfatti è rimastaper la festività del Greenery Day e quelle cinesi per il Labor Day. Seoul ha chiuso gli scambi in ribasso del 2,52% e Taiwan del 2,47%. Fra leche chiuderanno più tardi la seduta Hong Kong viaggia in calo di oltre il 4%, seguita da Singapore -2,03%, Jakarta -2,35% e Kuala Lumpur -2,13%. La Borsa di Mumbay crolla del 5,23%, mentre ...

newsfinanza : Borse asiatiche in profondo rosso orfane di Tokyo chiusa per festività - Osserv_Impresa : Borse europee oggi viste in negativo, in rosso le Borse asiatiche: Oggi attesa per le rilevazioni sulla fiducia del… - Italia_Notizie : Borse europee verso apertura in negativo, in rosso le Borse asiatiche. Petrolio -7% in avvio - SabailandCo : RT @LaStampa: Borse asiatiche e futures Usa in rialzo in attesa della Fed - DividendProfit : Borse europee verso apertura in negativo, in rosso le Borse asiatiche. Petrolio -7% in avvio -

Ultime Notizie dalla rete : Borse asiatiche Borse europee verso apertura in negativo, in rosso le Borse asiatiche. Petrolio -7% in avvio Il Sole 24 ORE Borse europee oggi viste in negativo, in rosso le Borse asiatiche

Le Borse asiatiche hanno chiuso in rosso, con Tokyo che perde oltre l’1 per cento. In Europa i futures mostrano una apertura decisamente negativa per le maggiori piazze finanziarie. I mercati azionari ...

Borsa col fiato sospeso, arriva una settimana cruciale. Cosa può accadere oggi?

Borsa col fiato sospeso, arriva una settimana cruciale. Quella che ci siamo lasciati alle spalle nella prima parte è stata positiva, ma ha subito un forte stop nell’ultima seduta. Il listino milanese ...

Le Borse asiatiche hanno chiuso in rosso, con Tokyo che perde oltre l’1 per cento. In Europa i futures mostrano una apertura decisamente negativa per le maggiori piazze finanziarie. I mercati azionari ...Borsa col fiato sospeso, arriva una settimana cruciale. Quella che ci siamo lasciati alle spalle nella prima parte è stata positiva, ma ha subito un forte stop nell’ultima seduta. Il listino milanese ...