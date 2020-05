Antonella Elia stronca Marco Senise: "Flirt? Un errore breve e non intenso" - (Di lunedì 4 maggio 2020) Luana Rosato Antonella Elia commenta il vecchio Flirt con Marco Senise e lo gela definendolo "uno dei suoi errori, brevi e per niente intensi" Faccia a faccia tra Antonella Elia e Marco Senise che, durante la clausura della showgirl nella casa del Grande Fratello Vip, raccontò di aver avuto con lei un Flirt e di essere la causa della sua rivalità con Valeria Marini. Le due donne sono state spesso al centro di liti – anche violente – durante la partecipazione al reality show di Canale 5. I motivi di tanto astio tra loro sembravano essere sconosciuti, almeno fino a quando Senise non si è accomodato nei salotti di Barbara d’Urso spiegando di essere proprio lui la causa di quella rivalità. Secondo quanto riportato dall’ex volto di Forum, infatti, la Marini ci avrebbe provato con lui mentre era impegnato con la Elia e, se ... Leggi su ilgiornale "Due mesi scarsi - un...". Antonella Elia umilia in diretta il suo ex - volto di Forum : il triangolo piccante con Valeria Marini

Antonella Elia ed Enrica Bonaccorti faccia a faccia a Live non è la d'Urso (VIDEO)

ENRICA BONACCORTI ATTACCA ANTONELLA ELIA/ "Una Mondaini 2.0 - troppo aggressiva" (Di lunedì 4 maggio 2020) Luana Rosatocommenta il vecchiocone lo gela definendolo "uno dei suoi errori, brevi e per niente intensi" Faccia a faccia trache, durante la clausura della showgirl nella casa del Grande Fratello Vip, raccontò di aver avuto con lei une di essere la causa della sua rivalità con Valeria Marini. Le due donne sono state spesso al centro di liti – anche violente – durante la partecipazione al reality show di Canale 5. I motivi di tanto astio tra loro sembravano essere sconosciuti, almeno fino a quandonon si è accomodato nei salotti di Barbara d’Urso spiegando di essere proprio lui la causa di quella rivalità. Secondo quanto riportato dall’ex volto di Forum, infatti, la Marini ci avrebbe provato con lui mentre era impegnato con lae, se ...

uhhuhherfanspag : RT @chiaris12: La Bonaccorti che asfalta Antonella Elia con una calma esemplare ?? #noneladurso - EliaGfvip : RT @didonatoerica1: PIÙ ANTONELLA ELIA NELLA TV ITALIANA #noneladurso - EliaGfvip : RT @salvatrash1: È STATO UN MIO ERRORE UN ERRORE BREVE MA NON INTENSO Antonella Elia sei la mia vita e mi mancavi come l'aria. #noneladurs… - EliaGfvip : RT @vincycernic95: SI VEDE QUESTO TALK SOLO PER IL MEGA SCONTRO TRA ENRICA BONACCORTI E ANTONELLA ELIA, DELLA DE ANDRÈ NON CE NE PUO FREGAR… - EliaGfvip : RT @gabry698: Comunque Antonella Elia saved questa puntata noiosissima #noneladurso -