AIC, Tommasi: «Attendiamo novità su protocollo entro 8 maggio» (Di lunedì 4 maggio 2020) Tommasi e l’AIC attendono novità dal Governo per quanto riguarda il protocollo sanitario per la ripresa degli allenamenti Nel corso di una diretta Facebook, il presidente dell’AIC Damiano Tommasi ha fatto il punto sul protocollo medico per la ripresa degli allenamenti. «Siamo tutti in attesa di questo benedetto protocollo sanitario per la ripresa completa dell’attività. Non è stato ancora validato e non sappiamo ad oggi quali siano le criticità Sicuramente una delle criticità da affrontare è quella della gestione del gruppo squadra in presenza di un caso di positività al Coronavirus. Siamo in attesa, so che la Federcalcio si deve interfacciare col Comitato tecnico-scientifico del Governo, ma non ho novità. L’8 maggio, venerdì, abbiamo il consiglio federale e contiamo per quella data di avere non ... Leggi su calcionews24 AIC - Tommasi : "La Serie A vuole ricominciare - siamo concentrati su allenamenti"

