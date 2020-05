Scafati | due guarigioni ma ancora 38 casi positivi

(Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Per il sesto giorno consecutivonon registradi contagio e grazie alla guarigione di due, che erano in quarantena domiciliare da qualche settimana perché contagiati, scende il totale degli infetti a 38. Un numero alto rispetto ad altri centri, ma l’assenza di ulteriori infezioni fa sperare bene in vista della fase due. La notizia è stata comunicata ieri, un’ora prima della mezzanotte, nel consueto bollettino pubblicato dal Comune. “Stiamo migliorando giorno dopo giorno e questo dato ci conforta, convincendoci sempre più che stiamo percorrendo la strada giusta – ha detto Cristoforo Salvati, sindaco di- Due buone notizie che ci danno forza e coraggio. Andiamo avanti così, con determinazione e con senso di responsabilità, adottando tutti i ...

dario39355099 : @LyotardMarcello Ormai Marcello siamo scafati, abbiamo fatto solo due settimane di pausa, ancora il primo DPCM! - ottopagine : Contagiata due volte dal Covid: muore 80enne a Scafati #Scafati - pricut : C/MARE DI STABIA (NA), IL GRUPPO CIMMINO CHIEDE AL SINDACO LA RIAPERTURA DEI DUE SITI CIMITERIALI | MezzoStampa - l… - bassairpinia : 'Totalife' supera i confini irpini: donati due ventilatori polmonari e un monitor multifunzionale al Polo Covid del… - zazoomnews : Coronavirus Scafati verso la fase due con 42 positivi - #Coronavirus #Scafati #verso #positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Scafati due

anteprima24.it

Il deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera, Edmondo Cirielli è risultato di nuovo positivo al Coronavirus. Il suo è uno dei primi casi accertati in Italia di doppio contagio da Covid-19.Spunta un nuovo guarito a Scafati, il diciassettesimo. Fin qui tutto bene, se non fosse che il soggetto non era mai stato (ufficialmente) malato. È un medico 30enne in servizio al Policlinico di Napol ...