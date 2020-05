Sale la tensione in Corea | scontro armato nella notte tra Nord e Sud al confine

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 3 maggio 2020) Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati dalle postazioni delladel: hanno colpito un posto di guardia sudno neldemilitarizzato tra i due Paesi. Il comando di Stato maggiore delladel Sud ha specificato che nessuna vittima o danno è stato segnalato dalla parte sudna, la quale a sua volta poco dopo ha risposto in modo simile, sparando colpi d’arma da fuoco in direzione delladel: mezz’ora dopo la mezzaitaliana (da poco passate le sette e trenta del mattino in) “un posto di guardia sudno è stato colpito da diversi colpi provenienti dale i nostri militari hanno risposto con due colpi di pistola e un annuncio di avvertimento, secondo il nostro manuale“. Da allora “sono in corso consultazioni fra i due Governi per determinare le cause ...