Rissa virtuale tra le star di Hollywood: la nuova sfida è on-line – VIDEO (Di domenica 3 maggio 2020) Direttamente dalle attrici di Hollywood arriva la Boss Bitch Fight Challenge, un'altra idea creativa per combattere la monotonia della quarantena. Si tratta di un supercut VIDEO in cui le attrici in questione, ognuna a casa loro, tirano pugni e calci all'obiettivo e a ricevere – virtualmente – il suddetto colpo è una collega che a sua volta lo restituisce ad un'altra e così, via, un un montaggio che mette in luce anche il loro talento più fisico ed atletico. A dare inizio alle danze è Zoë Bell, fedele stuntwoman di Quentin Tarantino, seguita a ruota da celebrità del calibro di Scarlett Johansson, Florence Pugh, Margot Robbie, Drew Barrymore, Juliette Lewis, Rosario Dawson, Lucy Lawless, Halle Berry e molte altre. Le star si susseguono in un montaggio dal ritmo incalzante, in cui appare anche la giovanissima Julia ...

