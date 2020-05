Ratzinger si scaglia contro l' aborto ed il matrimonio omosessuale

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 3 maggio 2020) Francesco Boezi Il ritorno di Josephcontinua a far discutere. Nell'ultima biografia, spazio alla crisi della Chiesa e alla ricostruzione del Conclave del 2005 Il ritorno di Josephcontinua a far discutere. Ieri sono emersi alcuni contenuti dell'ultima opera biografica riguardante Benedetto XVI. Il papa emerito, che è stato intervistato per l'opera libraria di Peter Seewald, dimostra di essere un critico della società contemporanea. Le posizioni del teologo tedesco sono note. Ma il fatto che il papa rinunciatario insista nel dire la sua, nonostante il ritiro presso il Mater Ecclesiae, non è scontato. Dopo la vicenda del libro scritto a quattro mani col cardinal Robert Sarah - quello in cui il duo conservatore ha preso posizionela ventilata abolizione del celibato sacerdotale, - si pensava che Benedetto XVI non avesse ...