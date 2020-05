Marvel’s Jessica Jones | la serie arriva in chiaro da lunedì 4 maggio su Rai 4 in seconda

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 3 maggio 2020) Marvel’s, laNetflix debutta insu Rai 4 da lunedì 4alle 22:45. Anticipazioni puntate. Da lunedì 4continua l’evasione diNetflix in prima tv in. Dopo lastagione di Marvel’s Runaways (qui i dettagli) debutterà la prima stagione di Marvel’s, ladell’universo Marvel su Netflix, che ormai fa parte del passato. L’appuntamento quindi è per lunedì 42020 su Rai 4 alle 22:45, con la prima puntata. La prima stagione di Marvel’sè composta da 13 episodi. Laè composta da tre stagioni, poi è stata cancellata da Netflix in seguito alla fine dell’accordo tra il servizio streaming e la Marvel Television. Episodio 1×01 – lunedì 4su Rai 4 “Le Signore Bevono ...