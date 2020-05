La Raggi rimette i parcheggi a pagamento Mennuni FdI | non è così che si aiuta Roma

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 3 maggio 2020) Dal 4 maggio tornano a. Per sostare sulle strisce blu si torna a pagare. Una misura che fa indignare la consigliera FdI diCapitale Laviniachiede alladi ritirare la reintroduzione deldella striscia blu. “Domani lunedi’ 4 maggio sarebbe potuta essere una bella giornata per ini con la ripresa delle attivita’ e con un allentamento parziale delle misure di salvaguardia dovuta al Covid 19”. “A renderla meno bella – continua – ci ha pensato la Sindacache con scarse ragioni e pessima scelta di tempo, ha immaginato di ripristinare la striscia blu. Ottima idea per fare cassa, molto meno perre ini e gli esercizi commerciali a rientrare verso la normalita’, sapendo bene che chi non vuole rischiare il contagio evitera’ i mezzi pubblici. Anziche’ ...