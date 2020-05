In Toscana riprende l'attività sanitaria: visite telematiche, obbligo di mascherina e nessun accompagnatore (Di domenica 3 maggio 2020) Dal 4 maggio riprenderà con gradualità la normale attività sanitaria. Il presidente della Regione Toscana ha stabilito le regole della ripartenza attraverso un'ordinanza, la n.49. La nuova ordinanza dispone che l’attività sanitaria riprenda per 12 ore al giorno e 6 giorni a settimana in tutti i presidi ospedalieri e territoriali. L'estensione dell'orario è stata disposta al fine di limitare il numero di utenti e operatori presenti in contemporanea. Saranno creati dalle varie aziende sanitarie circa 1100 nuovi posti letto destinati alle cure intermedie, in questo modo l’attuale dotazione di 612 posti salirà fino all’obiettivo di 1700 posti equamente distribuiti su tutto il territorio regionale. I 250 posti di terapia intensiva realizzati nel corso della pandemia nei tanti presidi ospedalieri, nuovi e vecchi, come ... Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 3 maggio 2020) Dal 4 maggiorà con gradualità la normale. Il presidente della Regioneha stabilito le regole della ripartenza attraverso un'ordinanza, la n.49. La nuova ordinanza dispone che l’riprenda per 12 ore al giorno e 6 giorni a settimana in tutti i presidi ospedalieri e territoriali. L'estensione dell'orario è stata disposta al fine di limitare il numero di utenti e operatori presenti in contemporanea. Saranno creati dalle varie aziende sanitarie circa 1100 nuovi posti letto destinati alle cure intermedie, in questo modo l’attuale dotazione di 612 posti salirà fino all’obiettivo di 1700 posti equamente distribuiti su tutto il territorio regionale. I 250 posti di terapia intensiva realizzati nel corso della pandemia nei tanti presidi ospedalieri, nuovi e vecchi, come ...

metfirenze : Coronavirus, ecco come riprende l’attività sanitaria in Toscana - annadl52 : RT @iltirreno: Le regole con cui da domani 4 maggio in #Toscana ripartiranno le normali attività negli ospedali e negli ambulatori per le v… - bleppipu : RT @qn_lanazione: Toscana. #Coronavirus, ecco come riprende l’#attività #sanitaria in Toscana - iltirreno : Le regole con cui da domani 4 maggio in #Toscana ripartiranno le normali attività negli ospedali e negli ambulatori… - PaeseseraTos : Come riprende l’attività sanitaria in Toscana -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana riprende In Toscana riprende l'attività sanitaria: visite telematiche, obbligo di mascherina e nessun accompagnatore Il Tirreno Calcio e allenamenti individuali: le Regioni anticipano il governo

Niente Immobile e Dzeko a Villa Borghese. Via libera per le corsette dei calciatori nei centri sportivi. Ma solo quelle. Una battaglia, nella guerra per la ripresa del campionato, il calcio potrebbe a ...

Signor Bertelli, Prada sta gradualmente riaprendo le attività produttive partendo dalla Toscana. Quali precauzioni avete preso in questa fase?

«Abbiamo richiamato al lavoro circa 300 addetti delle divisioni di pelletteria, abbigliamento e calzature nelle sedi toscane, inizialmente per i laboratori di prototipi e campionario indispensabili pe ...

Niente Immobile e Dzeko a Villa Borghese. Via libera per le corsette dei calciatori nei centri sportivi. Ma solo quelle. Una battaglia, nella guerra per la ripresa del campionato, il calcio potrebbe a ...«Abbiamo richiamato al lavoro circa 300 addetti delle divisioni di pelletteria, abbigliamento e calzature nelle sedi toscane, inizialmente per i laboratori di prototipi e campionario indispensabili pe ...