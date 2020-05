Imprenditrice veneta, esasperata, demolisce Conte: «Non vi vogliamo più» (video) (Di domenica 3 maggio 2020) Fantastico video di una Imprenditrice veneta, esasperata per l’inefficienza del governo Conte. Monica Contin, questo il suo nome, esprime con rabbia il suo personale disagio e quelle della sua categoria. «Conte, non ce l’ho con te. È che qui in Veneto non vi vogliamo più», dice con schiettezza Monica. Che se la prende con i «decreti che si contraddicono l’uno con l’altro». «Non si capisce niente di quello che scrivi. E sei anche laureato». L’Imprenditrice accusa il governo a proposito della «cassa integrazione» per i dipendenti promessa e mai arrivata. E insiste sull’assurdità degli studi di settore che impongono ai contribuenti di pagare un anno prima per introiti che non si sa se verranno mai. Insomma, una vera e propria requisitoria espressa con un ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 3 maggio 2020) Fantasticodi unaper l’inefficienza del governo. Monica Contin, questo il suo nome, esprime con rabbia il suo personale disagio e quelle della sua categoria. «, non ce l’ho con te. È che qui in Veneto non vipiù», dice con schiettezza Monica. Che se la prende con i «decreti che si contraddicono l’uno con l’altro». «Non si capisce niente di quello che scrivi. E sei anche laureato». L’accusa il governo a proposito della «cassa integrazione» per i dipendenti promessa e mai arrivata. E insiste sull’assurdità degli studi di settore che impongono ai contribuenti di pagare un anno prima per introiti che non si sa se verranno mai. Insomma, una vera e propria requisitoria espressa con un ...

