I professionisti dell’allarme democratico a targhe alterne

Leggi su linkiesta

(Di domenica 3 maggio 2020) Il cosiddetto “allarme” ha costituito, per decenni, il framework narrativo della sinistra conformista, che, oltre a incatenare il discorso pubblico a un’interdizione tipicamente clericale, ha delegittimato i faticosi tentativi della sinistra riformista di addentrarsi, pure con mille prudenze, sul piano delle riforme istituzionali. Dal punto di vista politico, “la difesa della Carta” è stata una sorta di continuazione, con altri mezzi, della guerra avviata con la “questione morale”, ma trascinata dal piano del linciaggio mediatico-giudiziario a quello della prosopopea costituzionale. Non c’è stata riforma istituzionale – dal sistema maggioritario al superamento del bicameralismo paritario – che dalla metà degli anni ’80 ad oggi sia stata proposta per rendere meno irresoluta e inefficiente ...