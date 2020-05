Giuseppe Conte a poche ore dalla fase 2 lancia un messaggio agli italiani | “Sono

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 3 maggio 2020) Il 4 maggio 2020 per l’Italia inizia la2. Una nuovache corrisponde a quella della convivenza con il virus. Illuderci che tutto tornerà come prima insettimane non serve. Ci vorrà del tempo, molto tempo. Aorepartenza della2, il Premiermanda un. Parole di fiducia per ripartire, per ricominciare. SUI SOCIAL ILDIPER GLILe parole di, come era successo in occasione deldel primo maggio, arrivano dai social. Ecco che cosa ha scritto sul suo profilo ufficiale Facebook: “Domani comincerà la2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità.“ GLITORNANO A LAVORARE: LE PAROLE DIIl ...