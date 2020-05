Coronavirus, le frasi shock di Pompeo: “Prove che sia stato creato in laboratorio” (Di domenica 3 maggio 2020) Il segretario di stato statunitense, Mike Pompeo, ha dichiarato in un’intervista alla ABC che gli Stati Uniti hanno le prove che il nuovo Coronavirus sia stato effettivamente creato in laboratorio. Coronavirus creato in laboratorio “Ci sono numerose prove sul fatto che il Coronavirus arrivi dal laboratorio di virologia di Wuhan” ha detto Pompeo, incolpando la Cina di aver fatto tutto il possibile per nascondere la vicenda. Senza troppi giri di parole, il Segretario di stato ha definito le mosse del governo cinese come: “La classica disinformazione comunista di cui saranno considerati respondabili“. Guarda il video: NEW: Secretary of State Mike Pompeo tells @MarthaRaddatz China “did all that it could to make sure the world didn’t learn in a timely fashion” about COVID-19."It was a classic communist disinformation effort," ... Leggi su thesocialpost Buon 1° Maggio! Buona Festa del Lavoro e dei Lavoratori ai tempi del Coronavirus : IMMAGINI - GIF - VIDEO - FRASI e CITAZIONI per gli auguri

