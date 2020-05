Bollo auto 2020: pagamento sospeso, cos’hanno deciso le regioni? (Di domenica 3 maggio 2020) Bollo auto 2020: pagamento sospeso, cos’hanno deciso le regioni? Gli automobilisti che avrebbero dovuto pagare il Bollo auto 2020 in questi mesi e che risiedono in certe regioni possono tirare un sospiro di sollievo, poiché in diverse regioni italiane, oltre il 50% dell’intero Paese, si è deciso per la sospensione del pagamento e quindi dell’adempimento previsto questi mesi, e il conseguente rinvio a giugno (o a luglio in un caso) a causa dell’emergenza Coronavirus. Il Bollo auto è infatti un’imposta regionale, pertanto sono le regioni e non lo Stato a decidere per essa. Per conoscere tutte le informazioni sul Bollo auto, sull’eventuale rinvio e sospensione, quindi, vi rinviamo alle direttive pubblicate sul sito della Regione dove risiedete. Bollo auto 2020: sospensione in 10 regioni, ecco quali e fino a quando Di seguito ... Leggi su termometropolitico Bollo auto 2020 : domiciliazione bancaria Regione Campania - lo sconto

Bollo auto 2020 : cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento

Bollo auto noleggio 2020 : cosa cambia per il pagamento e importo (Di domenica 3 maggio 2020), cos’hannole? Glimobilisti che avrebbero dovuto pagare ilin questi mesi e che risiedono in certepossono tirare un sospiro di sollievo, poiché in diverseitaliane, oltre il 50% dell’intero Paese, si èper la sospensione dele quindi dell’adempimento previsto questi mesi, e il conseguente rinvio a giugno (o a luglio in un caso) a causa dell’emergenza Coronavirus. Ilè infatti un’imposta regionale, pertanto sono lee non lo Stato a decidere per essa. Per conoscere tutte le informazioni sul, sull’eventuale rinvio e sospensione, quindi, vi rinviamo alle direttive pubblicate sul sito della Regione dove risiedete.: sospensione in 10, ecco quali e fino a quando Di seguito ...

matteosalvinimi : #Salvini: Abbiamo chiesto al governo date precise, impegni su mutui, affitti e bollette. Le assicurazioni, il bollo… - GruppoSVittore : RT @SimonaSr29: @GiuseppeConteIT Aiuti non ne sono arrivati.. Ma in compenso il tempo per inviarmi il bollo auto da pagare entro fine giugn… - GruppoSVittore : RT @SimonaSr29: Per pagare il pizzo a voi!? Perché il bollo auto è un pizzo mafioso.. L'auto è mia e devo pagare una tassa annuale a voi..… - SimonaSr29 : Per pagare il pizzo a voi!? Perché il bollo auto è un pizzo mafioso.. L'auto è mia e devo pagare una tassa annuale… - SimonaSr29 : @GiuseppeConteIT Aiuti non ne sono arrivati.. Ma in compenso il tempo per inviarmi il bollo auto da pagare entro fi… -