Andare al cimitero dal 4 maggio | si può? Cosa dice il decreto

(Di domenica 3 maggio 2020) Il 4l’Italia allenta le restrizioni ed entra nella Fase 2 della lotta al coronavirus. Dalle visite ai congiunti all’attività motoria, sono state rese ora accessibili diverse possibilità, ma le domande sulle novità in arrivo sono ancora diverse. Una delle più gettonate riguarda la possibilità di recarsi alper omaggiare un caro defunto. La risposta è sì, dal 4è possibile recarsi al, purché sia situato nella propria regione di appartenenza. A renderlo noto è il governo stesso, che attraverso le risposte alle domande più frequenti ha stilato delle Faq attraverso le quali è possibile soddisfare alcuni dubbi rimasti irrisolti nel corso della conferenza di Conte e il relativo. Le regole peralIl Governo ha quindi elencato le modalità ...

