Terremoto 3.0 tra il parmense e il reggiano: continua lo sciame sismico (Di sabato 2 maggio 2020) Da sabato mattina si registrano numerose scosse di Terremoto di lieve entità in Emilia Romagna con epicentro tra il parmense e il reggiano. Al momento si contano più di 30 scosse registrate con una magnitudo compresa tra la 2 e la 3. La più significativa è stata registrata poco prima delle 18, di magnitudo 3.0. La scossa è delle 17:55 con epicentro a Felino. Gli epicentri sono compresi tra i comuni di Felino, Montechiarugolo, Vezzano sul Crostolo, Sala Baganza, Traversetolo, San Polo d'Enza e Lesignano de Bagni. Le profondità variano mediamente tra i 9 e i 16 km. Non si segnalano al momento particolari danni a cose o persone. E' possibile seguire le scosse in atto cliccando qui sul portale delll'Ingv.

Terremoto in Emilia Romagna - scosse tra Parma e Reggio Emilia

