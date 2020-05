Napoli, Maksimovic: “Mi manca il calcio giocato, soprattutto in questa città” (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Lo stop del campionato di Serie A non ha fermato, di certo, la voglia di calcio dei giocatori azzurri, che da ormai quasi due mesi si allenano alla meglio nelle proprie abitazioni. Con la speranza di ritornare, quanto prima, a calcare l’erba del terreno di gioco dello stadio San Paolo. Tra questi vi è anche il difensore serbo Nikola Maksimovic che nella giornata di oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni, specialmente sulla riprese degli allenamenti a Castel Volturno (Ce), in un intervista a Sky Sport. “La data prevista per la ripresa degli allenamenti – racconta il calciatore azzurro – è il 18 maggio. Il nostro centro sportivo è già pronto, lo siamo anche noi e abbiamo grande fiducia che alla fine si potrà riprendere il campionato. Per questo siamo rimasti tutti in ... Leggi su anteprima24 Napoli - senti Nikola Maksimovic : “Abbiamo grande fiducia che alla fine si potrà riprendere il campionato”

