Lutto in tv | è morto Sam Lloyd | lo sfortunato e simpatico Ted di Scrubs

(Di sabato 2 maggio 2020) Samaveva solo 56 anni. La scorsa notte, a Los Angeles, il suo cuore ha smesso di battere, dopo una lunga lotta contro il cancro. Il ruolo che aveva reso celebre l’attore è quello di Ted Buckland, l’avvocato pasticcione, insicuro e tantoquantonella serie tv di successo– Medici ai primi ferri. Lo scorso febbraio, poco dopo essere diventato padre, gli avevano diagnosticato un tumore. I fan dipiangono la scomparsa di Ted La serie tv, ideata da Bill Lawrence, è andata in onda dal 2001 al 2010. Conta 9 stagioni e un totale di ben 182 episodi, che hanno appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo. Lo show è ambientato in un ospedale, il Sacro Cuore, dove i protagonisti intrecciano le proprie esistenze con umorismo, affetto e solidarietà nelle grandi sfide della vita. Ci sono i ...