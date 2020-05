In spiaggia con il braccialetto anti-COVID: la proposta tutta italiana (Di sabato 2 maggio 2020) Da qualche settimana impazzano nel nostro Paese le previsioni su come sarà possibile andare al mare nel corso della stagione estiva che sta per cominciare. Così come accade per strada e nei negozi, infatti, anche in spiaggia sarà necessario mantenere il distanziamento sociale. Altrimenti detto, si dovrà stare ad almeno un metro, un metro e mezzo di distanza dal vicino di ombrellone. Le ipotesi avanzate in questi ultimi giorni variano dai box (o cupole) in plexiglass ai “recinti” disegnati a terra con il nastro rosso e bianco utilizzato solitamente per delimitare le aree dei cantieri stradali e altri lavori. Insomma, chiunque si sta ingegnando per trovare un modo per farci tornare in spiaggia a prendere il sole in totale relax e senza correre alcun pericolo. Entrambe queste soluzioni, però, potrebbero essere rimpiazzate da un’idea di ... Leggi su quifinanza Coronavirus - passeggiate consentite per il 1° maggio : migliaia di persone sul lungomare e sulla spiaggia a Pescara [FOTO]

Al mare dal 29 maggio. Estate 2020 - ok spiaggia ma con tanti divieti

