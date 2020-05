In difficolta a trasportare la spesa | la Polizia arriva in aiuto | lo scatto che ha

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono tempi difficili quelli che stiamo vivendo in questi ultimi tempi in Italia e nel mondo. Dettati dalle rigide regole da seguire in un periodo di pandemia. Sono però ancor più complicati se si hanno 91 anni e si è da soli ad affrontare tutte le peripezie che servono per contenere la diffusione del Coronavirus. Ne sa qualcosa la signora Rosa, della bellezza di 91 anni, che negli ultimi tempi si è ritrovata da sola a fare la. Qualche giorno fa l’ultra novantenne napoletana è stata così notata da alcuni agenti delladi Stato del commissariato Vicaria Mercato, nel centro del capoluogo campano, i quali erano presenti sul territorio per i controlli, ormai di rito, sulle autocertificazioni dei cittadini circolati nella zona. Gli stessi non hanno potuto non notare la signora Rosa che con ...