Il reddito di emergenza e l’ampliamento del reddito di cittadinanza (Di sabato 2 maggio 2020) I requisiti di accesso al reddito di cittadinanza vengono ampliati in relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall’emergenza epidemiologica. E’ quanto si legge nella bozza del DL aprile che il governo si accinge a varare per la fase due del Covid-19. Dunque, in relazione alle domande presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020, i requisiti di accesso sono così modificati: la soglia del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro; 2) la soglia del valore del patrimonio immobiliare di cui al numero 2), è incrementata da 30.000 euro a euro 50.000; 3) la soglia del valore del patrimonio mobiliare di cui al numero 3) è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro oltre agli incrementi ivi previsti”. Il reddito di emergenza e ... Leggi su nextquotidiano Fase 2 Coronavirus - Reddito d’Emergenza : cos’è e chi ne ha diritto

Coronavirus - ultime notizie – Arcuri : «Da lunedì inizia la sfida più difficile». Il paradosso della Fase 2 annunciato dai consulenti del lavoro : «Torneranno a lavorare soprattutto gli over 50 del Nord». In arrivo il reddito di emergenza

Catalfo : "Reddito d’emergenza e stop a licenziamenti per 3 mesi" (Di sabato 2 maggio 2020) I requisiti di accesso aldivengono ampliati in relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall’epidemiologica. E’ quanto si legge nella bozza del DL aprile che il governo si accinge a varare per la fase due del Covid-19. Dunque, in relazione alle domande presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020, i requisiti di accesso sono così modificati: la soglia del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro; 2) la soglia del valore del patrimonio immobiliare di cui al numero 2), è incrementata da 30.000 euro a euro 50.000; 3) la soglia del valore del patrimonio mobiliare di cui al numero 3) è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro oltre agli incrementi ivi previsti”. Ildie ...

ItaliaViva : Non faccio polemica con Azzolina, ma io avrei fatto almeno in modo di rimettere a posto le scuole. Se hai le scuole… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie dall’Italia: Bozza dl aprile, divieto licenziamento per altri 3 mesi, reddito di emerge… - repubblica : Coronavirus: nel 'Decreto aprile' Reddito di emergenza fino a 800 euro, altri 6 mesi di ammortizzatori e nuovi bonu… - teobaratto90 : RT @janavel7: Anche #Renzi ha detto cose giuste: 'Se hai le scuole vuote per mesi, utilizza questo tempo per rimettere a posto le scuole, e… - Petiella : RT @janavel7: Anche #Renzi ha detto cose giuste: 'Se hai le scuole vuote per mesi, utilizza questo tempo per rimettere a posto le scuole, e… -