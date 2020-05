Germania | gelo Cdu-Merkel | la cancelliera sempre più sola

Leggi su it.insideover

(Di sabato 2 maggio 2020) Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia secondo cui lasarebbe presto ripiombata nel terrore a causa di un possibile aumento dei contagi. Pochi giorni fa l’indice R0 (”Erre con zero”), il famoso parametro che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva, era in effetti tornato a salire, fino a diventare 1. Da un punto di vista tecnico il valore espresso dall’R0 indica quante persone può mediamente infettare un singolo malato. Giusto per fare un esempio, se l’R0 è pari a 3 vuol dire che un soggetto può infettare mediamente altre tre persone, e così via. Un virus può essere contenuto solo quando il suo R0 è inferiore a 1. A quota 1 significa che il corso dell’epidemia rimane stabile, con lo stesso numero di guariti e nuovi contagiati o morti. Ebbene, lo scorso ...