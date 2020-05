Da Giugliano a Napoli con addosso cocaina: tre persone nei guai (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti della sottosezione di Polizia Stradale di Fuorigrotta e di Nola, durante i controlli effettuati presso la barriera degli Astroni, hanno notato una Fiat Panda il cui conducente ha arrestato la marcia prima del pagamento facendo scendere due passeggeri e cercando di eludere i controlli. Ma sono stati raggiunti a piedi e bloccati. I tre uomini, tra i 45 ed i 42 anni, residenti a Giugliano in Campania, non avevano con sé alcuna autocertificazione e hanno riferito agli agenti di essersi recati a Napoli, quindi fuori dal comune di residenza, per una passeggiata perché stanchi di stare a casa. Invitati a compilare le autodichiarazioni di rito in cui hanno confermato le dichiarazioni rese oralmente. Inoltre, poiché hanno mostrato una particolare inquietudine al controllo ed evidenti segni di insofferenza, ... Leggi su anteprima24 Napoli - nuovi ecotomografi digitali per le cardiologie degli ospedali di Pozzuoli - Giugliano e Ischia

Napoli : due rom domiciliati nel campo di Giugliano fermati per morte agente di polizia

Napoli - agente ucciso : presi due dei tre banditi - rom provenienti dal campo nomadi di Giugliano (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Ieri pomeriggio gli agenti della sottosezione di Polizia Stradale di Fuorigrotta e di Nola, durante i controlli effettuati presso la barriera degli Astroni, hanno notato una Fiat Panda il cui conducente ha arrestato la marcia prima del pagamento facendo scendere due passeggeri e cercando di eludere i controlli. Ma sono stati raggiunti a piedi e bloccati. I tre uomini, tra i 45 ed i 42 anni, residenti ain Campania, non avevano con sé alcuna autocertificazione e hanno riferito agli agenti di essersi recati a, quindi fuori dal comune di residenza, per una passeggiata perché stanchi di stare a casa. Invitati a compilare le autodichiarazioni di rito in cui hanno confermato le dichiarazioni rese oralmente. Inoltre, poiché hanno mostrato una particolare inquietudine al controllo ed evidenti segni di insofferenza, ...

TeleradioNews : Tentata rapina alle poste in Giugliano - ViViCentro : Arrestato 44enne di Giugliano (NA): nascondeva cocaina nelle scarpe Circolava sulla Tangenziale di Napoli in viola… - occhio_notizie : Verso Napoli senza un valido motivo, denunciati 3 uomini di Giugliano - mframondi : Ultima ora - rapina alla posta a #Giugliano ferita alla testa guardia giurata #Coronavirus #COVID__19 #Iorestoacasa… - cronachecampane : Da Giugliano a Napoli senza motivo, uno aveva cocaina nella scarpa: denunciati in 3 -