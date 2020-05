Coronavirus, Manageritalia: “Manager pronti per fase 2 e stagione riforme” (Di sabato 2 maggio 2020) Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “L’Obiettivo dei manager è di cercare di dare un contributo concreto in questa fase di ripartenza. Una ripartenza che deve essere anche l’occasione per l’avvio di una stagione di riforme per dare sviluppo e semplificazione che il Paese da troppo tempo sta aspettando”. Così Guido Carella, presidente di Manageritalia, è intervenuto nel corso della intervenendo questa mattina all’evento on line ‘Maratona con i manager’, promosso da Cida, alla quale aderiscono Manageritalia e Federmanager, e da altre associazioni professionali come Ascai, Com&Tec, Confassociazioni, Ferpi, IAA, Fondazione Pubblicità Progresso e Comunicazione Pubblica, in corso dalle 10 sul sito e sui canali Facebook delle organizzazioni aderenti. Secondo Carella, “una comunità ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Manageritalia : ‘Maggior impegno è stato parlare con dipendenti e rassicurarli’

Coronavirus - da Manageritalia Campania proposta minibond solidali

Coronavirus : Manageritalia Campania - al via proposta minibond solidali (Di sabato 2 maggio 2020) Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “L’Obiettivo dei manager è di cercare di dare un contributo concreto in questadi ripartenza. Una ripartenza che deve essere anche l’occasione per l’avvio di unadi riforme per dare sviluppo e semplificazione che il Paese da troppo tempo sta aspettando”. Così Guido Carella, presidente di, è intervenuto nel corso della intervenendo questa mattina all’evento on line ‘Maratona con i manager’, promosso da Cida, alla quale aderisconoe Federmanager, e da altre associazioni professionali come Ascai, Com&Tec, Confassociazioni, Ferpi, IAA, Fondazione Pubblicità Progresso e Comunicazione Pubblica, in corso dalle 10 sul sito e sui canali Facebook delle organizzazioni aderenti. Secondo Carella, “una comunità ...

Kapparar1 : RT @Adnkronos: #Coronavirus, #Manageritalia: 'Manager pronti per fase 2 e stagione riforme' - Adnkronos : #Coronavirus, #Manageritalia: 'Manager pronti per fase 2 e stagione riforme' - TV7Benevento : Coronavirus, Manageritalia: 'Manager pronti per fase 2 e stagione riforme'... - fisco24_info : Coronavirus, Manageritalia: 'Manager pronti per fase 2 e stagione riforme' : -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Manageritalia Coronavirus, Manageritalia: "Manager pronti per fase 2 e stagione riforme" Adnkronos Coronavirus, Manageritalia: "Manager pronti per fase 2 e stagione riforme"

Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "L'Obiettivo dei manager è di cercare di dare un contributo concreto in questa fase di ripartenza. Una ripartenza che deve essere anche l'occasione per l'avvio di ...

La pandemia aggrava la condizione femminile: Il 72% dei lavoratori che rientrano il 4 maggio sono uomini

ROMA - Il 72 per cento dei 2,7 milioni di lavoratori che tornano al lavoro il 4 maggio sono uomini. Non è una scelta sessista del legislatore, naturalmente, ma la conseguenza delle attività che presen ...

Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "L'Obiettivo dei manager è di cercare di dare un contributo concreto in questa fase di ripartenza. Una ripartenza che deve essere anche l'occasione per l'avvio di ...ROMA - Il 72 per cento dei 2,7 milioni di lavoratori che tornano al lavoro il 4 maggio sono uomini. Non è una scelta sessista del legislatore, naturalmente, ma la conseguenza delle attività che presen ...