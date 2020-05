Bullismo, grazie ai compagni di classe i carabinieri fermano un violento (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Costringeva il compagno di scuola a consegnargli piccole somme di denaro dietro minacce e violenze. Ma con l’aiuto dei compagni e della scuola, si è messo fine ad un brutto episodio di Bullismo. Con questa accusa, i carabinieri della Stazione di Mercatello a Salerno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, con collocamento in comunità, emessa dal gip presso il tribunale dei minorenni di Salerno, nei confronti di un minore, diciassettenne, resosi responsabile di reiterati atti vessatori nei confronti di un compagno di scuola anch’egli minorenne. L’indagato costringeva la vittima a consegnargli piccole somme di denaro dietro minacce e violenze. La gravità dei fatti posti in essere dal minore indagato riguarda proprio le condotte intimidatorie rivolte alla pubblica ridicolizzazione della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Costringeva il compagno di scuola a consegnargli piccole somme di denaro dietro minacce e violenze. Ma con l’aiuto deie della scuola, si è messo fine ad un brutto episodio di. Con questa accusa, idella Stazione di Mercatello a Salerno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, con collocamento in comunità, emessa dal gip presso il tribunale dei minorenni di Salerno, nei confronti di un minore, diciassettenne, resosi responsabile di reiterati atti vessatori nei confronti di un compagno di scuola anch’egli minorenne. L’indagato costringeva la vittima a consegnargli piccole somme di denaro dietro minacce e violenze. La gravità dei fatti posti in essere dal minore indagato riguarda proprio le condotte intimidatorie rivolte alla pubblica ridicolizzazione della ...

