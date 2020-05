Azzolina | «A settembre si deve tornare a scuola Ma parlato di doppi turni»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 2 maggio 2020) Il ministro dell’Istruzione, Lucia, è intervenuta a Sky Tg24 per parlare del futuro della. «Asi, gli studenti hanno diritto ae questo vale anche per le scuole elementari». La ministra ha ribadito la possibilità di una ‘didattica mista’, ovvero in parte in presenza ed in parte online, a distanza. Ha escluso i. «Non abbiamo maidiper la ripresa della». Le classi saranno al massimo divise a metà. «La metà degli studenti andrebbe aper metà settimana, poi l’altra metà». Quelli che resteranno a casa, alternati, avranno la possibilità di seguire le lezioni a distanza, online, «collegati, così la socialità resta, il programma va avanti per ...