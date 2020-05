Anche il director di God of War | Cory Barlog | non vede l' ora di giocare ad Assassin' s

Leggi su eurogamer

(Di sabato 2 maggio 2020)'s Creed: Valhalla ha sicuramente catturato l'attenzione di molti giocatori, merito soprattutto delle ricche potenzialità della cultura e della mitologia vichinga. Tuttavia, qualcuno ha sollevato qualche perplessità a riguardo, sostenendo che fra setting e stile, il prossimo gioco della serie Ubisoft potrebbe assomigliare fin troppo al recente God of War, anch'esso ambientato nella mitologia norrena.Sebbene possano esistere degli elementi in comune fra questi due titoli (e dovremo aspettare la release finale prima di poterlo stabilire con certezza), il creatore di God of War,, non sembra preoccuparsene minimamente, anzi, è parecchio eccitato all'idea di poterun's Creed ambientato in quell'epoca storica.Ilha espresso il proprio interesse su Twitter, spiegandoperché non bisogna temere un confronto diretto ...