Torino, gruppi di stranieri stazionano davanti ai minimarket (Di venerdì 1 maggio 2020) Coronavirus focus Elena Barlozzari Nei quartieri multietnici di Barriera di Milano e Aurora, alla periferia nord di Torino, il lockdown sembra finito da un pezzo. Il bivacco alcolico dei migranti prosegue indisturbato davanti ai minimarket e nelle aree verdi. L'affondo della deputata di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli: "Questa gente se ne frega della sofferenza e dei sacrifici che stanno facendo le persone perbene". 

Regione. “Mentre Toti si produce nelle sue solite sparate, contesta il Governo e usa le ordinanze come strumento di propaganda, questa è la situazione reale: dal punto di vista dei contagi la Liguria ...

Il protocollo per la ripresa della Serie A rimane ancora incompleto. Ecco tutti i nodi da sciogliere prima di una possibile ripartenza Avere un protocollo completo e ben studiato per la Serie A potreb ...

