Televisione in lutto: morto l'attore BJ Hogg de "Il trono di spade" (Di venerdì 1 maggio 2020) lutto nel mondo della tv: l'amato attore divenuto celebre grazie alla serie "Game of Thrones – il trono di spade" è morto all'età di 65 anni. BJ Hogg è morto lasciando tutti senza parole: l'uomo, che nella serie interpretava Ser Addam Marbrand se ne è andato mentre era a Lisburn, città dell'Irlanda del Nord dove era nato. BJ Hogg è morto proprio nel giorno del suo compleanno. A dare la triste notizia è stata la BBC. BJ Hogg aveva iniziato la sua carriera in tv lavorando in numerose serie ma il successo clamoroso lo ha travolto con la serie "Il trono di spade": prese parte alla prima stagione nel lontano 2011 e fu amore. "Game of Thrones – Il trono di spade", è una popolarissima serie tv prodotta da Hbo e ispirata alla saga dello scrittore George R.R. Martin.

