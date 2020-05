Pupo, ennesima frecciatina a Barbara D’Urso “Non è all’altezza..” (Di venerdì 1 maggio 2020) Che i rapporti tra Pupo e Barbara D’Urso non siano idilliaci è ormai noto. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, infatti, non ha gradito affatto che il cantante fiorentino abbia riportato alla luce un presunto flirt del passato tra i due. La battaglia è andata avanti per non poco tempo, portando anche a denunce, comparse in tribunale, scuse più o meno sentite. Nel corso di una recente intervista, poi, Pupo ha rincarato la dose colpendo la D’Urso, e non solo, sul piano professionale. Elogiando, infatti, Alfonso Signorini per come ha gestito la conduzione del Grande Fratello VIP in piena emergenza Coronavirus, ha altresì affermato che altri non sarebbero stati all’altezza. A chi si è riferito? Vediamolo. Pupo, l’esperienza al Grande Fratello VIP Lo spunto per attaccare nuovamente la D’Urso è arrivato direttamente ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 1 maggio 2020) Che i rapporti traD’Urso non siano idilliaci è ormai noto. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, infatti, non ha gradito affatto che il cantante fiorentino abbia riportato alla luce un presunto flirt del passato tra i due. La battaglia è andata avanti per non poco tempo, portando anche a denunce, comparse in tribunale, scuse più o meno sentite. Nel corso di una recente intervista, poi,ha rincarato la dose colpendo la D’Urso, e non solo, sul piano professionale. Elogiando, infatti, Alfonso Signorini per come ha gestito la conduzione del Grande Fratello VIP in piena emergenza Coronavirus, ha altresì affermato che altri non sarebbero stati all’altezza. A chi si è riferito? Vediamolo., l’esperienza al Grande Fratello VIP Lo spunto per attaccare nuovamente la D’Urso è arrivato direttamente ...

Ha già avuto modo di raccontare in passato la propria difficoltà a relazionarsi con le misure restrittive, Enrico Ghinazzi in arte Pupo. La star del recente Grande Fratello Vip è ormai espressamente i ...

