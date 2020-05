Mara Venier | post “contro” il marito | dopo pochi minuti cancella tutto

(Di venerdì 1 maggio 2020)aveva pubblicato su Instagram un video “contro” il, maqualche minuto ha deciso di rimuoverlo dalla pagina. Le relazioni, coniugali o meno, sono basate sull’equilibrio. Sarà capitato a tutti di giocare delle “partite a scacchi” contro il proprio partner per stabilire i limiti. Nelle relazioni sane questo lo si fa attraverso … L'articolo“contro” ilè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Che cosce! Caterina Balivo imbarazza Mara Venier sui social - - #cosce! #Caterina #Balivo #imbarazza - Italia_Notizie : 'Che cosce!', Caterina Balivo imbarazza Mara Venier sui social - amoancheno : mi pento di non aver fatto uno stan account di mara venier - gianIuca : ho sognato che mara venier faceva tre pina colada arrivava iva zanicchi MI SALUTAVA e ce le bevevamo - Notiziedi_it : Domenica In | Da Mara Venier torna la crostata di Iginio Massari -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

ilGiornale.it

Mara Venier aveva pubblicato su Instagram un video “contro” il marito, ma dopo qualche minuto ha deciso di rimuoverlo dalla pagina. Le relazioni, coniugali o meno, sono basate sull’equilibrio. Sarà ca ...Maggio è arrivato e come ogni anno i programmi televisivi si avviano alla loro conclusione per poi far ritorno nella prossima stagione televisiva a settembre. Mara Venier farà compagnia i telespettato ...