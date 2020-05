Lo spareggio Scudetto tra Napoli e Milan – 1 maggio 1988 – VIDEO (Di venerdì 1 maggio 2020) L’1 maggio 1988 Napoli e Milan si affrontano per lo spareggio che decreterà la nuova squadra Campione d’Italia Lo Scudetto della stagione 1987-88 vede protagoniste il Napoli Campione d’Italia in carica e il Milan di Arrigo Sacchi, al suo primo anno sulla panchina del Diavolo. l’1 maggio 1988, a tre giornate dal termine della stagione, la sfida tra le due squadre ha il sapore di uno spareggio. I rossoneri si presentano all’appuntamento del San Paolo con un punto in meno rispetto al Napoli capolista. Chi uscirà vincitore da questa sfida, con ogni probabilità conquisterà il Tricolore. Il contesto Il Milan è reduce da alcune stagioni decisamente poco esaltanti, fuori dai primi quattro posti e fermo a dieci titoli nazionali dopo lo Scudetto della stella del 1979. Il desiderio di vittoria è altissimo e la ... Leggi su calcionews24 Serie A - Gravina insiste : “Correggiamo il protocollo e ripartiamo”. Lotito propone uno ‘spareggio scudetto’ con la Juve

Serie A - Gravina insiste : “Correggiamo il protocollo e ripartiamo”. Lotito propone uno ‘spareggio scudetto’ con la Juve

Lotito : "Giochiamo spareggio scudetto"/ "Juventus Lazio in gara secca? Lo farei" (Di venerdì 1 maggio 2020) L’1si affrontano per loche decreterà la nuova squadra Campione d’Italia Lodella stagione 1987-88 vede protagoniste ilCampione d’Italia in carica e ildi Arrigo Sacchi, al suo primo anno sulla panchina del Diavolo. l’1, a tre giornate dal termine della stagione, la sfida tra le due squadre ha il sapore di uno. I rossoneri si presentano all’appuntamento del San Paolo con un punto in meno rispetto alcapolista. Chi uscirà vincitore da questa sfida, con ogni probabilità conquisterà il Tricolore. Il contesto Ilè reduce da alcune stagioni decisamente poco esaltanti, fuori dai primi quattro posti e fermo a dieci titoli nazionali dopo lodella stella del 1979. Il desiderio di vittoria è altissimo e la ...

infoitsport : Serie A, Lotito sfida la Juve: “Sì allo spareggio scudetto in gara unica” - infoitsport : Lotta scudetto, Marchisio: 'Spareggio Juventus-Lazio? Non sta né in cielo né in terra' - giovellga : @TUTTOJUVE_COM Vorrei ricordare a tutti questi fenomeni che tirano fuori la storia della finale secca, che la… - ferrettiand : Vergognoso lo scudetto al #PSG senza fare lo spareggio con la Beretti della Lazio #Ligue1 - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: .@MarcelloChirico: ‘#Lotito ipotizza complotti in #Juve-#Inter e ora vuole lo spareggio scudetto. Nessuno parla?' #coronaviru… -

Ultime Notizie dalla rete : spareggio Scudetto Chirico: ‘Lotito ipotizza complotti in Juve-Inter e ora vuole lo spareggio scudetto. Nessuno parla?' Calciomercato.com Campana: “Solo due club hanno preso posizione”

Il direttore generale del Lugano e Nicola Bignotti sono intervenuti a "[email protected]". L'amministratore unico del Chiasso avverte: “L’indennità per lavoro ridotto deve permanere" Il direttore gene ...

UN SECOLO D’AZZURRO | Empoli-Paganese: un sogno atteso 33 anni

La serie B, 33 anni dopo. Il 5 giugno 1983 l’Empoli guidato da mister Gianpiero Vitali, dopo un terzo di secolo, riconquista la categoria cadetta. Al fischio finale di Empoli-Paganese, ultima di campi ...

Il direttore generale del Lugano e Nicola Bignotti sono intervenuti a "[email protected]". L'amministratore unico del Chiasso avverte: “L’indennità per lavoro ridotto deve permanere" Il direttore gene ...La serie B, 33 anni dopo. Il 5 giugno 1983 l’Empoli guidato da mister Gianpiero Vitali, dopo un terzo di secolo, riconquista la categoria cadetta. Al fischio finale di Empoli-Paganese, ultima di campi ...