L’errore del Comune di Napoli su Auschwitz, la Comunità ebraica: “Indignazione e sconcerto” (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La Comunità ebraica esprime indignazione e profondo sconcerto“. La presidente Lydia Schapire interviene con una nota scritta sullo slogan scelto ed apposto sui manifesti del Comune di Napoli per il Primo maggio. Ovvero “il lavoro rende liberi“: la stessa scritta che si trova sull’ingresso del campo di sterminio di Auschwitz, come di altri lager, messa dai nazisti per deridere i deportati ebrei. Un errore terribile a cui l’assessorato alle Politiche sociali e al Lavoro, guidato da Monica Buonanno, ha poi posto rimedio. “La successiva correzione da parte del Comune di Napoli, che ha sostituito quell’espressione tristemente evocativa di uno dei periodi più bui della storia umana con la frase “solo il lavoro rende la dignità”, nulla toglie alla gravità della ... Leggi su anteprima24 1 maggio - l’errore terribile : la scritta di Auschwitz sui manifesti del Comune di Napoli

