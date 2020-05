Le liti | le chat | ci controllavano L' ex sardina svela tutti i segreti

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 1 maggio 2020) Marco Gregoretti Il retroscena sulle sardine: "Forti tensioni. C'era chi obbediva solo a Santori". Uno dei fondatori: "Si parlava soltanto attraverso unaalla quale erano ammesse 200 persone" Volevano farci credere di essere superpartes, di avere un dna diverso da, di praticare l’unisono degli intenti. Altroché. Se ci metti dentro il naso viene fuori un racconto che la Democrazia cristiana raccontata da Leonardo Sciascia in Todo Modo, dove le correnti e le sottocorrenti si scannavano fino all’autodistruzione, sembra una mammoletta. Ecco le Sardine, il movimento fiancheggiatore del Pd (e ora del governo Conte) che, come in un juke box, si palesa alla bisogna mettendo dentro la monetina. Guai a contestare il grande capo, mezzo nerd e mezzo yuppie, Mattia Santori, che, in piena recessione da Coronavirus, ha auspicato la patrimoniale. Zitti e muti e ...