Juve, Bonucci compie 33 anni: le tappe più importanti della vita in bianconero (Di venerdì 1 maggio 2020) Auguri a Leonardo Bonucci, che oggi compie 33 anni! Discusso, amato e odiato, idolo ripudiato, figliol prodigo perdonato, leader carismatico, uno dei migliori difensori in Italia e non solo. Di lui si potrebbe dire tanto ma bastano le parole di Daniele De Rossi, amico in Nazionale e rivale con la Roma, a far capire chi è il numero 19 della Juve: "Parliamo di un ragazzo del quale tutti i miei conoscenti mi dicono che è odioso. C'è una percezione di Bonucci che è totalmente sbagliata. Un... Leggi su 90min Leonardo Bonucci compie 33 anni/ Gli auguri della Juventus : "Pilastro della squadra"

Juventus - de Ligt : «Bonucci uno dei migliori al mondo»

Bonucci - corte serrata del City : la risposta della Juventus (Di venerdì 1 maggio 2020) Auguri a Leonardo, che oggi33! Discusso, amato e odiato, idolo ripudiato, figliol prodigo perdonato, leader carismatico, uno dei migliori difensori in Italia e non solo. Di lui si potrebbe dire tanto ma bastano le parole di Daniele De Rossi, amico in Nazionale e rivale con la Roma, a far capire chi è il numero 19: "Parliamo di un ragazzo del quale tutti i miei conoscenti mi dicono che è odioso. C'è una percezione diche è totalmente sbagliata. Un...

juventusfc : Tanti auguri al nostro ??, @bonucci_leo19! ?? ?? - GoalItalia : La Juve si tiene stretta Bonucci ?????? Altro 'no' a Guardiola e al City ?? [@romeoagresti] - SkySport : LEONARDO BONUCCI compie 33 anni. Auguri!? ?? «La Juve è casa mia e in generale è una famiglia, non solo una squadra… - tuttosport : #Bonucci fa 33 anni, gli auguri della #Juve: 'Sei un pilastro!' ?? - TheEnigma88 : RT @La_Bianconera: 'La #Juve è casa mia, e in generale è una famiglia, non solo una squadra di calcio. Dal presidente al magazziniere, tutt… -