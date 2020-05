Festeggia la fine della quarantena con un selfie: 31enne cade dalla scogliera e muore (Di venerdì 1 maggio 2020) Una tragedia, quella avvenuta in Turchia la scorsa domenica. Olesya Suspitsyna, 31 anni, voleva soltanto Festeggiare la fine del lockdown imposto causa Coronavirus. La ragazza voleva scattare una foto a effetto dall’alto della scogliera del parco di Dudan, una fotografia che però l’è costata la vita. Domenica scorsa, Olesya è uscita con un’amica per una passeggiata al parco, conosciuto soprattutto per le sue bellissime cascate che sfociano direttamente nel mare. Ottimista, Olesya ha voluto immortalare la fine del lockdown e il parziale ritorno alla normalità scattandosi un selfie dall’alto della scogliera. (Continua...) Ha scavalcato la recinzione di sicurezza per mettersi in posa, ma l’erba sotto ai piedi era troppo scivolosa e così è precipitata dal dirupo, facendo un volo di 35 metri. Olesya è ... Leggi su howtodofor Coronavirus - medici e infermieri inviati dall’Albania festeggiano la fine della missione con una festa in albergo : denunciati e multati

Coronavirus - il team medico albanese festeggia in albergo la fine della missione in Italia : dieci multati

Coronavirus - si scatta un selfie per festeggiare la fine del lockdown : 31enne precipita da una scogliera e muore (Di venerdì 1 maggio 2020) Una tragedia, quella avvenuta in Turchia la scorsa domenica. Olesya Suspitsyna, 31 anni, voleva soltantore ladel lockdown imposto causa Coronavirus. La ragazza voleva scattare una foto a effetto dall’altodel parco di Dudan, una fotografia che però l’è costata la vita. Domenica scorsa, Olesya è uscita con un’amica per una passeggiata al parco, conosciuto soprattutto per le sue bellissime cascate che sfociano direttamente nel mare. Ottimista, Olesya ha voluto immortalare ladel lockdown e il parziale ritorno alla normalità scattandosi undall’alto. (Continua...) Ha scavalcato la recinzione di sicurezza per mettersi in posa, ma l’erba sotto ai piedi era troppo scivolosa e così è precipitata dal dirupo, facendo un volo di 35 metri. Olesya è ...

mtonarelli : Prima festeggia con lo spritz, poi si ammala e alla fine impone i vaccini in barba alla costituzione. Ma qualcuno c… - fmazzoni7 : RT @Ivan__soli: Posso affermare che siamo un popolo di merda? - zazoomblog : Coronavirus il team medico albanese festeggia in albergo la fine della missione in Italia: dieci multati -… - Ivan__soli : Posso affermare che siamo un popolo di merda? - travelitalia : Buongiorno Verona, sono le ore 08:00 di venerdi 1 maggio, il 122° giorno dell'anno, mancano 244 giorni alla fine de… -