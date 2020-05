Epidemia oscura in Lombardia | così il coronavirus si è diffuso

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 1 maggio 2020) Alberto Giorgi Un dossier della task force di regioneparla di 1200 lombardi positivi prima del Paziente 1 di Codogno. Così ilsi ètra la provincia di Milano e quella di Lodi Mentre ci avviciniamo a piccoli passi verso la Fase 2, al via da lunedì 4 maggio, si continua cercare di capire come sia nata la pandemia, come si sia diffusa in Italia e, ovviamente, come trovare un vaccino che funzioni contro il. In questi giorni ha fatto giustamente scalpore un dossier, reso noto dal Corriere della Sera, della task force di regione, che di fatto parla di 1.200 lombardi positivi al Covid-19 già a gennaio e di un virus che inizia a circolare a Milano nell’ultima settimana di quel mese. Solo il 21 febbraio arriverà il cosiddetto Paziente 1 di Codogno, in provincia di Lodi, primo focolaio ...