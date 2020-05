Corsi (Empoli): «Il calcio deve ripartire, la salute degli atleti è più tutelata di quella dei medici» (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Corriere Fiorentino intervista Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli. Il club è pronto per ripartire, assicura, potrebbe farlo al centro sportivo di Monteboro. «I giocatori stessi ci chiedono di andare a Monteboro e noi, per il momento, non possiamo permetterlo. Mi piacerebbe fare foto dei nostri atleti mentre si allenano singolarmente al parco e mandarle a chi ci governa e chiedere: se i giocatori si possono allontanare da casa per allenarsi, singolarmente, al parco, perché non potrebbero farlo a Monteboro o al campo comunale? Che differenza c’è? È un’assurdità non far ripartire il calcio per la tutela della salute degli atleti che sono costantemente sotto controllo. Con tutti i meccanismi che sono stati messi in moto, la salute degli atleti è molto più tutelata di quella di commesse, operai, operatori ... Leggi su ilnapolista Empoli - Corsi : «Top club su Ricci? Vorrei che facesse come Tonali»

