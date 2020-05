Coronavirus: Labriola (Fi), ‘Azzolina dia risposte a bambini’ (Di venerdì 1 maggio 2020) Roma, 1 mag. (Adnkronos) – “I bambini non possono pagare il prezzo di un corpo docente anziano e quindi più a rischio, bisogna aprire le scuole, i parchi. I bambini sono i veri eroi del lockdown strappati alla normalità per essere buttati in un mondo freddo e distaccato, per non parlare di coloro cui è stato strappato questo diritto, e del danno che hanno subito i bambini con disabilità strappati dalla loro normalità di lezioni e terapie vedendo aumentato la loro frustrazione che spesso si trasformata in autolesionismo e comportamenti aggressivi in famiglia. Il ministro Azzolina dia risposte ai bambini e alle famiglie abbandonati a loro stessi”. Lo afferma Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. L'articolo Coronavirus: Labriola (Fi), ‘Azzolina dia risposte a bambini’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Labriola (Fi) - ‘con ripresa questionario per passeggeri aerei’

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – "I bambini non possono pagare il prezzo di un corpo docente anziano e quindi più a rischio, bisogna aprire le scuole, i parchi. I bambini sono i veri eroi del lockdown strappati alla normalità per essere buttati in un mondo freddo e distaccato, per non parlare di coloro cui è stato strappato questo diritto, e del danno che hanno subito i bambini con disabilità strappati dalla loro normalità di lezioni e terapie vedendo aumentato la loro frustrazione che spesso si trasformata in autolesionismo e comportamenti aggressivi in famiglia. Il ministro Azzolina dia risposte ai bambini e alle famiglie abbandonati a loro stessi". Lo afferma Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – "I bambini non possono pagare il prezzo di un corpo docente anziano e quindi più a rischio, bisogna aprire le scuole, i parchi. I bambini sono i veri eroi del lockdown strap ...

Covid-19, in Puglia altri 43 contagi I decessi totali salgono a 415

Ancora un numero costante (ma non basso) dei nuovi contagiati. In Puglia giovedì 30 aprile sono stati effettuati 2.126 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 43 casi, c ...

Ancora un numero costante (ma non basso) dei nuovi contagiati. In Puglia giovedì 30 aprile sono stati effettuati 2.126 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 43 casi, c ...