Ayrton Senna e il tributo a un campione diventato leggenda a 26 anni dalla scomparsa (Di venerdì 1 maggio 2020) Televisore analogico 20 pollici, Roberto Baggio e il suo codino magico, Bon Jovi e la sua “Always”: 26 anni sono passati ed il mondo è decisamente cambiato, afflitto da una pandemia che ha riportato tutti indietro di un secolo. I ricordi però rimangono indelebili, scolpiti nella pietra, testimonianza chiara di ciò che è stato e di ciò che si è provato. Ebbene quel 1° maggio 1994 di Imola ce lo ricordiamo tutti. Erano le 14:17, GP di San Marino, la curva quella del Tamburello e la Williams Renault del pilota più amato e carismatico della F1 Ayrton Senna, nato il 21 marzo 1960, terminava la sua corsa per sempre. Al settimo giro di pista Ayrton perse il controllo della sua Williams, schiantandosi contro il muro di protezione della curva citata. La causa del crash, si appurò anni dopo, fu la rottura del ... Leggi su oasport F1 - i grandi duelli : Ayrton Senna vs Jean Alesi - scintille per le strade di Phoenix

