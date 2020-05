Antonello Venditti silenzio social: il messaggio è chiaro (Di venerdì 1 maggio 2020) Questo articolo Antonello Venditti silenzio social: il messaggio è chiaro è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonello Venditti ha proposto una giornata di silenzio social, lo sfogo del cantautore ha molto colpito i suoi follower su Instagram: ecco cosa è successo. In occasione del 1 maggio 2020, Ambra Angiolini ha condotto dal Teatro delle Vittorie di Roma e in diretta su Rai 3 il Concertone del Primo Maggio, un concerto sicuramente diverso … Leggi su youmovies Antonello Venditti agli artisti sui social : “Fate una giornata di silenzio per coloro che non hanno voce né diritti”

Simona Izzo e Antonello Venditti - la verità sull’addio : “Non ho mai perdonato…”

Simona Izzo e Antonello Venditti - la verità sull’addio : “Non perdono il tradimento e lui…” (Di venerdì 1 maggio 2020) Questo articolo: ilè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha proposto una giornata di, lo sfogo del cantautore ha molto colpito i suoi follower su Instagram: ecco cosa è successo. In occasione del 1 maggio 2020, Ambra Angiolini ha condotto dal Teatro delle Vittorie di Roma e in diretta su Rai 3 il Concertone del Primo Maggio, un concerto sicuramente diverso …

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda ANTONELLO VENDITTI - Rocky Rambo E Sting - Dansai75 : RT @EnricoPapi2: Quando Flavia Vento dice di sapere gli anni di Antonello Venditti ...?? - EnricoPapi2 : Quando Flavia Vento dice di sapere gli anni di Antonello Venditti ...?? - RADIOEFFEITALIA : Antonello Venditti - L'uomo Falco - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Antonello Venditti - Notte prima degli esami -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 -