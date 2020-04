Ultimatum di Renzi a Conte | «Non ho negato pieni poteri a Salvini per darli a un

(Di giovedì 30 aprile 2020)dinell'Aula del Senato. Anzi, «ultimo appello», come lo ha definito lo stesso leader di Italia Viva. «Glielo diciamo in faccia: siamo a un bivio -...

MediasetTgcom24 : Conte: 'Da Renzi nessun ultimatum, stiamo facendo politica' #giuseppeconte - Corriere : Renzi, «ultimatum a Conte in Senato» - Corriere : Renzi, «ultimatum a Conte in Senato» - CronacaSocial : ?? Ultimatum di #Renzi a #Conte: 'Stop al populismo'. Ma il premier sminuisce le parole del leader di #ItaliaViva. L… - siwel44it : RT @Arturo_Scotto: #Renzi tira fuori una bella citazione di #Martinazzoli lanciando il suo ultimatum a #Conte. La politica è altrove, ammon… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimatum Renzi

Chiaro e netto: «Presidente del Consiglio, lei è a un bivio, se nella fase due sceglierà il populismo non avrà Italia viva al suo fianco». Oggi l’ex premier ribalta il discorso e, in sostanza, dice a ...17:01Approvato il progetto di ampliamento per l’impianto di compostaggio di Castelbuono 16:56Rifiuti, vertice tra assessorato e Ssr: "Monitoraggio continuo su nuovi impianti pubblici" 16:56Finanziaria ...